РИАМО - 8 июн. В подмосковном Домодедове задержали нарушителя, присвоившего себе посуду, мебель и предметы интерьера со склада фирмы на сумму свыше 1 миллиона рублей, возбуждено уголовное дело, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска УМВД по подозрению в совершении преступления задержан 40-летний житель Каширы», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Она добавила, что злоумышленник, являясь работником организации, откуда пропали предметы, дважды присваивал товар, часть которого он впоследствии продал.

По данному факту сотрудник следственного управления УМВД России по городскому округу Домодедово возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 160 УК РФ (присвоение или растрата).

В отношении задержанного избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.