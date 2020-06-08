РИАМО - 8 июн. В июне инспекторы Госадмтехнадзора проверят игровое оборудование площадок Подмосковья на предмет соответствия требованиям технического регламента Евразийского экономического союза, уже проверено около трети оборудования, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

На данный момент проверено свыше 1,5 тысяч игровых элементов, среди них более 1 тысячи элементов имеют сертификат и декларацию безопасности в соответствии с техническим регламентом Евразийского экономического союза «О безопасности оборудования для детских игровых площадок».

«Сотрудники Госадмтехнадзора <…> с большой ответственностью подходят к выполнению обязанностей по проверке игрового оборудования, ни один элемент не будет забыт, а их около 6 тысяч. Детская игровая инфраструктура – одно из приоритетных направлений в надзорной деятельности», – сказал глава Госадмтехнадзора Подмосковья Олег Баженов.

Он добавил, что безопасное игровое оборудование детских площадок является залогом сохранения здоровья и жизни детей.

Проверка направлена на соответствие игровых форм, которые были установлены после 17 ноября 2018 года, требованиям техрегламента и ГОСТ. Также проверяется наличие сертификатов и деклараций безопасности на оборудование.