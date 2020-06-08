РИАМО - 8 июн. Основные строительно-монтажные работы завершены на остановочном пункте Сетунь первого Московского центрального диаметра, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства столицы.

Во время работы реконструировали существующий южный павильон с билетной кассой и построили новый северный вестибюль.

«Строители заканчивают отделочные и пусконаладочные работы, благоустройство прилегающей территории», — сказал руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Построенный новый надземный пешеходный переход соединит между собой два павильона: реконструируемый и вновь построенный. Существующий подземный переход обустроен для транзита пассажиров с обеспечением выхода с островной платформы, которая была реконструирована, и оборудован навес нового типа.

Старую береговую платформу демонтировали, на ее месте возвели новую пассажирская платформу с навесом нового типа.

Все сходы надземного перехода (сходы в наземные вестибюли и сход на платформу) оборудуют двумя эскалаторами, лестницей и лифтом для обеспечения передвижения маломобильных групп населения.

Вход/выход с островной платформы оборудованы двумя эскалаторами, один из которых работает на подъем, а второй на спуск. Транзитный подземный переход оборудован двумя лифтами для обеспечения передвижения маломобильных групп населения.

Предусмотренное количество лифтов и эскалаторов обеспечит повышенный комфорт и безопасность пассажиров при сообщении между различными уровнями комплекса.