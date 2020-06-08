РИАМО - 8 июн. На Дятловом болоте в Талдомском городском округе биологи установили фотоловушку, которая запечатлела барсука, оленя, енотовидных собак и краснокнижных медведя и рысь, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

«Специалисты по контракту с Минэкологии ведут обследование будущей ООПТ (особо охраняемой природной территории – ред.)», – отмечается в материале.

Ранее в фотоловушку попадали следы кабанов и лосей и отпечаток, похожий на след рыси.

В конце XIX – начале XX веков рысь обитала на севере и востоке Подмосковья, но в 90-е годы единичных особей фиксировали в государственном комплексе «Завидово» и изредка – в Шатуре и Талдоме. Ареал обитания этих животных постепенно расширился, теперь хищники распространены в Истре, Клину, Шаховской, Лотошине, Сергиево-Посадском и Волоколамском округах. Это значит, что популяция рыси в Подмосковье устойчива.

Медведей в Московской области насчитывается 10-15 особей.

Также в регионе специалисты в заказнике «Журавлиная родина» дважды за этот год могли наблюдать редчайшего черного аиста.