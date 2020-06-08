РИАМО - 8 июн. Президент России Владимир Путин поручил правительству продлить выплаты пособий по безработице на три месяца, до 1 октября, сообщает Газета.ru.

Также лидер страны поручил установить минимальное пособие по безработице.

«Так, выплаты по безработице планируют повысить до 4,5 тысяч рублей на три месяца», — говорится в материале.

Глава государства дал поручение выплачивать пособия безработным опекунам на каждого ребенка до 18 лет, его размер составит три тысячи рублей.

Ответственным за исполнение поручений назначен премьер-министр России Михаил Мишустин. Кабмин должен представить доклад до 10 июня.