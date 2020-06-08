РИАМО - 8 июн. В городском округе Солнечногорск возобновил работу 21 салон красоты, они перестали работать после начала ограничений из-за распространения Covid-19, если посетитель пришел без защитных средств, то их выдадут бесплатно, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

В салон нужно записываться заранее.



«Для нарушителей предусмотрены штрафы. Для должностных лиц — от 20 до 30 тысяч рублей, для юридических — от 200 до 300 тысяч рублей. Соблюдение санитарных норм проверяем в ежедневном режиме», — сказала начальник управления потребительского рынка администрации городского округа Светлана Школык.

Время посещения салонов красоты расписано на месяц вперед. Сотрудники работают в спецодежде. Соблюдение санитарных норм каждый день проверяют сотрудники профильных подразделений администрации муниципалитета.

Посетителям при входе замеряют температуру. Мастера дезинфицируют рабочие места каждые 20 минут, а каждый час - все помещение.



За нарушение санитарных норм салоны могут закрыть.

Салоны красоты, парикмахерские и бани должны прислать уведомления о начале работы в подмосковный Минсельхозпрод. Соблюдение санитарных норм в заведениях отслеживается.

Ранее министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин сообщил РИАМО, что около 1670 парикмахерских, салонов красоты и студий ногтевого дизайна в регионе подали заявки на возобновление работы.