РИАМО - 8 июн. В течение минувшей недели Госжилинспекция Московской области обработала в Центре управления регионом 5,6 тысячи заявок, поступивших в Единую диспетчерскую службу региона, по сравнению с позапрошлой неделей количество обращений снизилось на 8%, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

В пятерку городских округов по темпам снижения попала Шаховская (80%), а также Шатура (73%), Рошаль (67%), Кашира и Лыткарино (по 51%). При этом городской округ Луховицыстал единственным подмосковным муниципалитетом, из которого в ЕДС за неделю не пришло ни одной заявки.



«Больше всего обращений в диспетчерскую службу поступило по вопросам протечек кровли, ненадлежащей уборки подъездов и нарушения их отделки. Эти категории взяты на строгий контроль Госжилинспекции. Особое внимание надзорное ведомство продолжает уделять и дезинфекции мест общего пользования, несмотря на то, что на минувшей неделе количество обращений на эту тему продолжило снижаться. Категория оказалась на 10-м месте в топе наиболее волнующих жителей Подмосковья проблем», - говорится в сообщении.

Лидерами по снижению количества заявок в категории «дезинфекция подъездов и мест общего пользования многоквартирных домов» стали Люберцы (90%), Химки (69%) и Истра (67%). В данной категории по области снижение произошло на 37%.

Руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина напомнила, что подать заявку в Единую диспетчерскую службу можно через портал ЕДС МО.