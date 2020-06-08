РИАМО - 8 июн. Министерство экологии и природопользования Московской области поставило на кадастровый учет государственный природный заказник областного значения «Правобережье реки Поли у села Кривандино», специалисты провели его детальное обследование и представили предложения по реорганизации, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Заказник основали в 1990 году.

«Этот участок Шатуры представляет особую ценность, в первую очередь из-за уникальных растительных сообществ. Здесь представлены так называемые таежные виды флоры: черника, вероника лекарственная, плаун и другие. Это привлекает сюда множество сборщиков растений, стихийных туристов, поэтому при реорганизации ООПТ было решено увеличить ее площадь с 334 до 418 гектаров, чтобы распространить режим особой охраны на ценные природные комплексы», - сказала заместитель министра экологии и природопользования Московской области Ирина Стальнова.

При обследовании территории заказника специалисты министерства нашли растения, занесенные в Красную книгу Московской области – зимолюбку зонтичную и гроздовник многораздельный. Здесь также растут редкие в регионе ястребинка зонтичная и ястребиночка волосистая. Последняя является подвидом ястребинки.

В заповеднике обитают 55 видов животных, 44 вида птиц и семь видов млекопитающих. Три вида занесены в Красную книгу региона: обыкновенный уж, седой дятел и гадюка.

В заказнике запрещено любое строительство, рубка, прокладка дорог и передвижение транспорта вне имеющихся дорог, а также разведение костров и туристические стоянки.