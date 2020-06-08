РИАМО - 8 июн. В понедельник в Московской области 97% пассажиров железнодорожного транспорта и 98% пассажиров в автобусах использовали маски, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.



«Напомним, что в Подмосковье с 12 мая ношение маски в общественном транспорте является обязательным», - говорится в сообщении.

Если у пассажира нет с собой маски, то он может приобрести ее в автобусе или на станции.

По сравнению с началом марта в общественном транспорте Московской области пассажиропоток сократился на 62%. При этом число школьников в автобусах области сократилось на 98%, а льготных категорий граждан - на 70%.