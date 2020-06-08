РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 8 июн. Администрация подмосковного Красногорска расторгла контракт с компанией, проявившей себя как недобросовестная в ходе выполнения техзадания, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

ООО «Фортис Строй» выиграло конкурс на выполнение функций технического заказчика и строительного контроля при осуществлении строительства детского сада в микрорайоне Опалиха путем снижения начальной максимальной цены контракта на 99% с 3,4 миллиона рублей до 30 тысяч рублей. С компанией подписали муниципальный контракт на оказание услуг по выполнению функций технического заказчика.

«Техническим заданием было определено присутствие на объекте не менее 4 квалифицированных специалистов в будние дни с 8:00 до 18:00 на весь период оказания услуг. Однако в ходе ряда проверок, проведенных администрацией горокруга Красногорск, было выявлено отсутствие представителей ООО «Фортис Строй» на объекте в нарушение условий технического задания, а также невыполнение им предписаний администрации», - говорится в сообщении.

Строительство детского сада осуществляется в рамках реализации нацпроекта «Демография», поэтому должно находиться на особом контроле. Все это время строительный надзор за объектом осуществлялся силами сотрудников администрации округа.

«В связи с неисполнением техническим заказчиком своих обязательств, администрация горокруга Красногорск приняла решение о расторжении контракта. Федеральная антимонопольная служба внесла компанию в реестр недобросовестных поставщиков», - добавляется в материале.

Администрация муниципалитета заключила договор на оказание услуг по выполнению функций технического заказчика с участником закупки, занявшим второе место по итогам проведения конкурса.