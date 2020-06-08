РИАМО – 8 июн. В Москве и Подмосковье жара спадет к субботе, ожидается до плюс 17-22 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«В субботу, 13 июня, небольшой дождь. Ночью 13-18 градусов, днем из-за прохладного северо-восточного ветра – 17-22 градуса», – отмечается в материале.

До этого времени в Московском регионе с 9 до 12 июня ожидается до 27-30 градусов тепла. В пятницу прогнозируют кратковременный дождь. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду.