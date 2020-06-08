РИАМО - 8 июн. На автобусных маршрутах Подмосковья общее число пассажиров увеличилось на 10% по сравнению с понедельником на прошлой неделе, власти выводят на линии резервные автобусы, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
В общественном транспорте Московской области и Москвы необходимо надевать маску. Без индивидуальных средств защиты водитель имеет право отказать пассажиру в перевозке. Если у пассажира нет с собой маски, то он может приобрести ее в автобусе или на станции.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии