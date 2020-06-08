РИАМО - 8 июн. Члены комиссии Мосгордумы по государственному строительству и местному самоуправлению по итогам голосования рекомендовали к принятию в первом чтении законопроекта об эксперименте по организации электронного голосования в столице, сообщил в понедельник председатель комиссии Александр Козлов.

Голосование по изменениям в Конституцию пройдет 1 июля. Москвичи смогут принять участие в электронном голосовании, которое начнется 25 июня.

«С учетом голосования комиссия большинством голосов приняла решение рекомендовать Московской городской думе к принятию в первом чтении и при отсутствии поправок в целом проект закона города Москвы о проведении эксперимента по организации и осуществлению электронного голосования», - сказал Козлов.

По словам председателя Мосгоризбиркома Юрия Ермолова, оператором системы электронного голосования будет департамент информационных технологий города Москвы.

«Эта система доработана как в аппаратном, так и в программном смысле для того, чтобы исключить тот сбой, который был на выборах в сентябре, связанный с зависанием системы», - добавил Ермолов.

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