РИАМО – 8 июн. С понедельника медицинские учреждения в подмосковном Реутове начали поэтапное возвращение к оказанию плановой медицинской помощи жителям, говорится в сообщении пресс-службы главы городского округа Станислава Каторова.

«С 8 июня в Московской области возобновилась плановая госпитализация в стационарные отделения больниц региона, а также появилась возможность получить консультацию узкопрофильных специалистов в поликлиниках. Ситуация с коронавирусом в Подмосковье стабилизируется, в связи с чем медорганизации постепенно возвращаются к нормальной работе», - говорится в сообщении.

Данные послабления направлены на то, чтобы оказать необходимую помощь пациентам, нуждающимся в госпитализации для проведения обследований и лечения в условиях стационара.

«Жители неоднократно обращались в поликлинику с вопросами о том, когда будет возобновлена плановая стационарная помощь в городе. Уже с понедельника пациенты, которым показана госпитализация, могут получить направление и начать сбор необходимых анализов: электрокардиографии, ультразвуковых исследований и исследований крови. В период повышенной готовности хирурги, эндокринологи, неврологи, кардиологи выезжали на дом к пациентам, которые наблюдались у нас в поликлинике с заболеваниями по данным направлениям. Это были консультации по экстренным показаниям. Теперь эти жители могут прийти в поликлинику и получить плановую консультацию и направление на дальнейшее лечение», - сказал заведующий поликлиникой №2 Валерий Варчак.

Он также отметил, что самостоятельная запись к врачам для пациентов по-прежнему недоступна, она возобновится уже на следующем этапе снятия ограничений.

«Также мы увеличили интервал между приемами до 30 минут, это необходимая мера для того, чтобы проводить дезинфекцию между приемом жителей. После каждого пациента мы обрабатываем специальным раствором стул, стол и другие поверхности, до которых мог дотронуться житель. На входе всем посетителям поликлиники проводится термометрия. Обязательное условие посещения врача – ношение маски и перчаток, а также соблюдение социальной дистанции внутри помещения», - добавил Варчак.

Кроме того, с понедельника работники входной группы и регистратуры городских поликлиник Реутова работают исключительно в защитных экранах для лица. При возникновении симптомов ОРВИ не следует посещать медицинскую организацию, а необходимо вызвать врача на дом.

Ранее президент России Владимир Путин поручил восстановить плановую работу медучреждений для оказания как первичной медицинской помощи, так и специализированной. Премьер-министр Михаил Мишустин 3 июня подписал распоряжение о восстановлении плановой медпомощи в клиниках.