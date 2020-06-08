РИАМО - 8 июн. Два лекарства для лечения коронавируса будет производить компания «ПСК Фарма» - резидента особо-экономической зоны «Дубна», говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Недавно портфель компании «ПСК Фарма» пополнили препараты Тофацитиниб и Азитромицин, которые входят в рекомендованный перечень для лечения COVID-19.

«Компания «ПСК Фарма» пользуется полным объемом льгот и преференций, доступных для резидентов особых экономических зон Подмосковья. Также в рамках реализации инвестпроекта компания получила субсидию в размере 49,3 миллиона рублей на создание объектов инженерной инфраструктуры», - рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Наталья Егорова.

Сейчас в компании создали более 150 рабочих мест, общий объем инвестиций в проект составляет около трех миллиардов рублей.

К производству новых, рекомендованных к применению Минздравом России лекарственных препаратов, высокотехнологичное подмосковное фармпредприятие приступит после получения на них регистрационных документов.

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Текстовая трансляция

8 ИЮНЯ

- Самые важные новости дня в карточках

- В Подмосковье продолжают бесплатно раздавать маски пенсионерам и малоимущим. Мера направлена на снижение риска распространения коронавируса на территории региона.

- Масочно‑перчаточный режим в Москве сохраняется. Горожане также обязаны соблюдать социальную дистанцию.

- Спортивные мероприятия начнут проводить в Москве с 16 июня. При организации спортивных мероприятий нужно учитывать требования Роспотребнадзора.

- Путин подписал закон о поддержке бизнеса и граждан во время пандемии. Согласно закону, в РФ увеличивается минимальный размер пособия по уходу за первым ребенком до полутора лет.

- Библиотеки и музеи в Москве заработают с 16 июня. Кроме того, возобновят работу риэлторские конторы, службы проката, рекламные, консалтинговые и другие агентства

- Сроки снятия ограничительных мер в столице могут измениться. На это может повлиять эпидемиологическая ситуация.

- Срок действия неиспользованных проездных в Москве можно будет восстановить с 12 июня. Кроме того, оплачивать проезд в транспорте снова можно будет по социальным картам.

- Кафе, рестораны и фитнес‑клубы откроются в Москве с 23 июня. При этом летние веранды планируется открыть уже с 16 июня.

- Пользоваться лавочками и спортплощадками можно будет в Москве с 23 июня.

- Салоны красоты и парикмахерские возобновят работу в Москве с 9 июня. Также возобновят работу фотоателье и агентства по трудоустройству.

- Летние кафе в Москве откроются 16 июня. Они будут обязаны соблюдать меры безопасности и требования Роспотребнадзора.

- Режим самоизоляции отменят в Москве с 9 июня. Также отменяются пропуска и график прогулок.

- Россия открывает границы для выезда из страны на работу, учебу и лечение. Въезд на территорию Россию разрешат только тем иностранцам, которые будут проходить лечение или обеспечивать уход за близкими родственниками.

- В России готовы к открытию летнего туристического сезона. С 1 июня во многих регионах уже возобновили работу санатории, которые имеют медицинскую лицензию.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 8985 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 751 случай. В Москве - 2001.

- СМИ сообщили о возможной отмене цифровых пропусков в Москве с 14 июня. Столичное правительство может объявить свое решение по пропускам в понедельник.

- Уже более 12 тыс человек вылечились от коронавирусной инфекции в Подмосковье. Все вылечившиеся выписаны после получения отрицательных результатов теста на Covid-19.

- В Москве скончался еще 51 пациент с коронавирусом. Москвичам при появлении признаков ОРВИ следует вызвать врача на дом.