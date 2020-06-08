РИАМО - 8 июн. В столичном районе Северное Бутово построят двухэтажный спортивный комплекс с бассейном, несколькими залами и кафе, его фасады украсят ламели и панели «под дерево», говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

Его построят по адресу: бульвар Дмитрия Донского, владение 12-14. Общая площадь трехэтажного комплекса составит свыше 5 тысяч квадратных метров.

«В качестве отделки решено использовать фиброцементные панели нескольких цветов, керамогранит с фактурой «под дерево», а также ламели различной длины со встроенной диодной подсветкой, которые создадут динамику на фасаде. Входную группу облицуют панелями с природной текстурой камня светло-бежевого оттенка», - рассказал главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов.

Он добавил, что по тем проектам, что поступают на согласование в Москомархитектуру, отчетливо видна положительная динамика в плане качества спортивной инфраструктуры.

Внутри комплекса разместят бассейн площадью около тысячи квадратных метров, тренажерный зал, душевые и раздевалки, комнаты для тренерского персонала, медицинский кабинет и кафе. На территории рядом с комплексом высадят туи, ели, сирень, жасмин, а также цветы-многолетники и луговые травы.