РИАМО – 8 июн. В подмосковном Реутове появился новый межрегиональный маршрут общественного транспорта, связывающий муниципалитет с Балашихой и Москвой, говорится в сообщении пресс-службы главы городского округа Станислава Каторова.

«По просьбам наших жителей открыли новый межрегиональный маршрут №1012К. Он связал микрорайон Дзержинского в Балашихе и станцию метро «Новокосино», пройдя через новый реутовский путепровод, и сделал удобным доступ в промышленную зону города. Перевозчик пообещал предоставить право льготного проезда ветеранам войны. Уверен, что все преимущества новой линии по достоинству оценят уже первые пассажиры», – сказал Каторов.

Начальной точкой маршрута стала станция метро «Новокосино», а конечной - микрорайон Дзержинского в городском округе Балашиха. В Реутове маршрут проходит через улицы Южная, Юбилейный проспект, Никольская и Железнодорожная, а также новый путепровод через пути на 16-м километре Горьковского направления железной дороги. Протяженность маршрута составила семь километров.

Директор филиала ООО «Ранд-Транс» в Реутове Руслан Джумашов отметил, что в настоящее время линию обслуживают пять микроавтобусов, в ближайшее время их количество будет увеличено до 10.

«Спрос на новый маршрут довольно высок, он перевозит порядка одной тысячи пассажиров ежедневно, людям стало проще добираться на работу. Проезд по маршруту №1012К стоит 60 рублей до Москвы, а по городу – 45 рублей. Также имеются льготы для инвалидов I и II групп и ветеранов Великой Отечественной войны», – добавил Джумашов.

В настоящее время маршрутные автобусы ездят с интервалом от 10 до 20 минут, после запуска дополнительных транспортных средств интервал движения будет составлять 7-15 минут.