РИАМО - 8 июн. Дело о продаже подержанных машин и вымогательстве денег передадут в Лефортовский суд, прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 13 лиц, которые обвиняются по частям 1,2 статьи 210 УК РФ и части 4 статьи 159 УК РФ, сообщается на сайте прокуратуры столицы.

«Злоумышленники, действуя в составе преступного сообщества, в период с сентября 2016 года по октябрь 2017 года осуществляли деятельность по продаже подержанных автомобилей в автосалонах, расположенных на улицах Хабаровская, Кетчерская, Новохохловская и шоссе Энтузиастов», – отмечается в материале.

Нарушители размещали объявления о продаже авто в сети Интернет, при этом стоимость машин была значительно ниже среднерыночной цены аналогичных транспортных средств. Мошенники показывали авто потенциальным покупателям, а после получения согласия на приобретение и оплату авто обманным путем и за счет злоупотребления доверием подписывали с потерпевшими предварительный договор купли-продажи.

Договор содержал скрытое условие о необходимости доплаты комиссии к стоимости авто в размере от 70 до 240 тысяч рублей. Суммы денежных средств прописывались в договорах не цифрами, а прописью. Если покупатель обращал внимание на это условие, то злоумышленники поясняли, что данная сумма уже включена в стоимость машины, тем самым вводя потерпевших в заблуждение.

После внесения оплаты за авто соучастники сообщали покупателям о необходимости доплаты. В противном случае они угрожали начать судебные разбирательства и при этом не отдать авто, удерживая плату за его хранение в помещении автосалона.

В ситуации, когда покупатели отказывались доплатить, им предлагали на выбор авто с другими техническими характеристиками, ниже классом, другой модели или марки. Если у потерпевших отсутствовали денежные средства, то обвиняемые довозили их до ближайшего банкомата.

В итоге участники преступного сообщества похитили у 48 граждан более 8,9 миллиона рублей. Среди потерпевших были, как правило, граждане, которые приехали за приобретением авто в Москву из других регионов страны. Данное уголовное дело направят в Лефортовский районный суд столицы для рассмотрения по существу.