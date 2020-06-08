РИАМО (БАЛАШИХА) - 8 июн. Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов поможет с вопросами оказания материальной помощи и доставки продуктовых наборов от губернатора региона жительнице Балашихи, которая потеряла супруга и сына из-за коронавируса, сообщил «РИАМО в Балашихе» сотрудник пресс-службы депутата.

В понедельник Ефимов провел дистанционный прием граждан. Вопросы касались оказания материальной помощи, доставки продуктовых наборов от губернатора и платежей за общедомовые нужды. Одна из историй оказалась для депутата очень сложной эмоционально.

«Надежда рассказала, что Covid-19 забрал у нее в январе сына (отца двоих мальчишек), тяжелой потери не выдержал и супруг женщины… У молодой бабушки на руках остались внуки, на которых она сейчас оформляет опеку. Обязательно доставим семье продуктовый набор от губернатора и совместно с управлением социальной защиты окажем материальную помощь», - сказал Ефимов.

Он выразил женщине соболезнования, пожелал набраться сил и терпения.

«За ежедневными сухими цифрами статистики на самом деле - людское горе и такие вот истории. Берегите себя. Носите маски и перчатки в общественных местах до снятия режима ограничений», - подчеркнул Ефимов.

Всего в ходе приема к депутату обратились пять человек. Свои сообщения можно по-прежнему оставлять на странице депутата в социальных сетях и писать на почту: taras-efimov@mail.ru.

«Как только в регионе снимут ограничения, приемы снова станут очными, с приглашением жителей и специалистов администрации Балашихи», - заключил Ефимов.