РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) – 8 июн. Временно исполняющий полномочия главы Котельников Сергей Жигалкин поздравил работников социальной сферы с профессиональным праздником.

«Сегодня в России отмечается День социального работника. В последнее время мы часто выражаем благодарность врачам, но на плечах соцработников за эти несколько месяцев тоже немало нагрузки. Для них такие качества, как забота, сострадание и человечность – это неотъемлемая часть ежедневной работы. Мира, добра и здоровья вам и вашим семьям!» – написал в своем Instagram-аккаунте Жигалкин.

Он поблагодарил социальных работников за чуткость и внимание.

День социального работника – профессиональный праздник работников сферы социальной защиты населения, он отмечается в России ежегодно 8 июня.