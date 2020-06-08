РИАМО (БАЛАШИХА) - 8 июн. В Балашихе и Реутове в понедельник стартовала региональная кампания «Некуда спешить», в рамках нее водителям напомнят о недопустимости нарушений установленного скоростного режима, социальный рейд продлится до 5 июля, говорится в сообщении отдела пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское».

Статистика аварийности показывает, что часто водители при выборе скорости неправильно учитывают интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия. Сложившаяся ситуация указывает на необходимость проведения целенаправленной социальной информационно-пропагандистской кампании.

«С 8 июня по 5 июля 2020 года на территории обслуживания отдела ГИБДД МУ МВД России «Балашихинское» будет проводится социальный раунд «Некуда спешить», в ходе которого реализуют комплекс информационно-пропагандистских и просветительских мероприятий, направленных на повышение уровня информированности участников дорожного движения о важности соблюдения и правильного выбора скоростного режима, а также привлечение внимания к проблемам дорожно-транспортной аварийности», - говорится в сообщении.

Сотрудники Госавтоинспекции в течение месяца расскажут курсантам автошкол и работникам автотранспортных предприятий, посетителям регистрационно-экзаменационных подразделений ГИБДД, автосалонов и многофункциональных центров, а также клиентам автозаправочных станций о важности правильного выбора скорости и недопустимости нарушений скоростного режима.