РИАМО - 8 июн. Представителю МИД РФ Марии Захаровой присвоили высший дипломатический ранг - чрезвычайного и полномочного посла, соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, сообщает kp.ru.
Захарова прокомментировала присвоение ранга и рассказала о своем настроении.
Он добавила, что ведомство работает сплоченно, в едином порыве с другими учреждениями.
МИД РФ занимается вопросом вывоза россиян из-за рубежа, которые не смогли вернуться домой из-за пандемии коронавируса.
В 2017 году Захаровой был присвоен ранг чрезвычайного и полномочного посланника 1-го класса.
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