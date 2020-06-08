РИАМО - 8 июн. В городском округе Солнечногорск волонтеры, активисты, представители местного отделения партии «Единая Россия» и молодогвардейцы очистили акваторию и берег озера Сенеж, отметив тем самым Международный день очистки водоемов, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Участники акции собрали более 200 килограммов мусора. Также водолазы извлекли из-под воды деревянные балки, оставшиеся от старого пирса.

«Каждый год в этот день мы проводим субботники на озере Сенеж. Ежегодно в водоемы попадает мусор и вторсырье, которое пагубно влияет на жизнь организмов, живущих в них. Мы призываем людей бережно и с большой заботой относиться к природе», — отметил директор МБУК «Городской парк», председатель Общественной палаты городского округа Солнечногорск Сергей Митряшин.

Международный день очистки водоемов традиционно отмечают в первое воскресенье июня в странах Содружества Независимых Государств. Праздник является частью проекта «A. W. A. R. E», который создали с целью добровольно привлечь дайверов к охране водомов.