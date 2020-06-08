РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 8 июн. Более 4,1 тысячи выпускников школ подмосковных Люберец получат в этом году аттестаты об основном и среднем общем образовании, сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий.

Документы будут выданы до 15 июня.

«Итоговый документ об окончании 9-го класса получат 2 782 ребенка, аттестат за 11 класс выдадут 1 373 выпускникам», - сказал Ружицкий.

Он подчеркнул, что в этом году 175 люберецких выпускников окончили школу с медалью «За особые успехи в учении».