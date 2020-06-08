РИАМО - 8 июн. В праздничные дни с 11 по 14 июня изменится расписание пригородных поездов Московской железной дороги (МЖД) в Московском регионе, говорится в сообщении пресс-службы МЖД.

11 июня поезда будут ходить по пятничному расписанию, 12 и 13 - субботнему расписанию, а 14 июня - по воскресному.

«Изменения коснутся всех направлений МЖД: Белорусского, Горьковского, Казанского, Киевского, Курского, Павелецкого, Рижского, Савеловского и Ярославского», - говорится в сообщении.

Со всеми изменениями в расписании можно ознакомиться на станциях и вокзалах, а также на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

12 июня является выходным днем в связи с празднованием Дня России.