РИАМО - 8 июн. Житель подмосковной Коломны получил диплом конкурса Всероссийского фестиваля авторской песни «Гринландия», всего в адрес оргкомитета поступило 3126 заявок из 75 регионов и 11 стран, говорится в сообщении организаторов фестиваля.

Заочный конкурс, который ежегодно проходит в рамках фестиваля «Гринландия», традиционно вызывает большой интерес у авторов и исполнителей из разных уголков России, стран ближнего и дальнего зарубежья. В этом году по количеству участников он вновь побил все свои предыдущие рекорды.

«В адрес оргкомитета поступило 3126 заявок из 75 регионов и 11 стран. В их числе — участник из Московской области (Коломна). Холманских Владимир, автор слов и музыки к песне «Крайний», стал дипломантом конкурса», — говорится в сообщении.

В этом году жюри конкурса «Я люблю тебя, жизнь» определило 10 лауреатов и 32 дипломанта. С их именами можно ознакомиться на официальном сайте фестиваля . Кроме того, на сайте проходило голосование за звание «Народного победителя» конкурса, в котором могли принять участие все желающие. В итоге проголосовало 29,5 тысячи человек, а «Народным победителем» стал образцовый вокальный ансамбль «Капель» гимназии №9 из города Омска.

Каждый год «Гринландия» открывает новые имена молодых, талантливых и амбициозных авторов и исполнителей, поощряя их творчество и оказывая поддержку в дальнейшем становлении.

К сожалению, в этом году из-за сложной эпидемиологической ситуации и запрета на проведение массовых мероприятий сам фестиваль, который традиционно проходит в Кировской области в июле и собирает более 200 тысяч гостей, не состоится. Оргкомитет принял непростое решение о переносе фестиваля на следующий год.

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