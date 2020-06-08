РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 8 июн. В Люберцах проводятся онлайн-консультации школьников по выбранным учебным предметам к предстоящему участию в Едином государственном экзамене, в текущем году в нем примут участие 1613 выпускников школ, сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий.

«В этом году ЕГЭ пройдет с 3 июля по 8 августа, для участия в нем зарегистрированы 1373 выпускника этого года и 240 – прошлых лет», – подчеркнул Ружицкий.

Он уточнил, что ЕГЭ по русскому языку будет разделен на два дня.

«Самый масштабный Единый государственный экзамен – по русскому языку – планируется провести 6 и 7 июля. Экзамены будут сдавать выпускники, принявшие решение поступать в вузы», – сказал Ружицкий.

Тестовые экзамены без участия детей пройдут 29 и 30 июня. Это необходимо для проверки готовности пунктов проведения экзаменов. Всего в городском округе подготовлено 10 пунктов, все они оснащены системой видеонаблюдения, оборудованием для подавления сигналов мобильной связи и металлодетекторами.

Также во время проведения экзаменов в школах предусмотрен ряд мер для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции. На входе в здания установят дозаторы с антисептическим средством для обработки рук, в аудиториях – оборудование для обеззараживания воздуха. В каждом классе будет находиться не более восьми выпускников.