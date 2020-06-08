РИАМО - 8 июн. Проект планировки улично-дорожной сети от улицы Оршанская до улицы Ярцевская вынесен на общественные обсуждения на сайте «Активный гражданин», говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

Сейчас в квартале, ограниченном улицами Академика Павлова, Оршанской, Ярцевской и Рублевским шоссе, отсутствует местная улично-дорожная сеть.

«Реализация новой связки, которая соединит улицы Оршанскую и Ярцевскую, существенным образом улучшит транспортную доступность квартала, обеспечив дополнительный въезд-выезд, а также позволит разгрузить загруженность улицы Академика Павлова», – сказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Проектом планировки предусмотрено строительство и реконструкция участка протяженностью 740 метров. Кроме новой улицы для удобства и безопасности жителей запланированы пешеходные переходы с установкой светофоров. Кроме того, вдоль проектируемого проезда №6297 будет установлен шумозащитный экран.

Точное местоположение остановок общественного транспорта, светофоров и наземных пешеходных переходов, а также установки шумозащитного экрана будет определено на следующей стадии проектирования.