РИАМО - 8 июн. Работники пожарно-спасательной части № 250 вытащили бездомную собаку из канализационного колодца в Орехово-Зуевском городском округе, говорится в сообщении пресс-службы ГКУ «Мособлпожспас».
К спасателям обратился случайный прохожий, который услышал жалобное скуление из люка.
«Прибыв на место, мы увидели, что на дне колодца сидит собака. Пес был напуган, но с радостью принял помощь. Используя спасательный инвентарь, бедолагу удалось вытащить на поверхность», - рассказал старший смены Николай Быстров.
Спасенный пес сразу же убежал.
Ранее спасатели вытащили из колодца бобра в Можайском округе. Зверя доставали с помощью специального приспособления для отлова диких животных.
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