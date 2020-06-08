РИАМО - 8 июн. Работники пожарно-спасательной части № 250 вытащили бездомную собаку из канализационного колодца в Орехово-Зуевском городском округе, говорится в сообщении пресс-службы ГКУ «Мособлпожспас».



К спасателям обратился случайный прохожий, который услышал жалобное скуление из люка.



«Прибыв на место, мы увидели, что на дне колодца сидит собака. Пес был напуган, но с радостью принял помощь. Используя спасательный инвентарь, бедолагу удалось вытащить на поверхность», - рассказал старший смены Николай Быстров.



Спасенный пес сразу же убежал.

Ранее спасатели вытащили из колодца бобра в Можайском округе. Зверя доставали с помощью специального приспособления для отлова диких животных.