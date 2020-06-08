РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 июн. Сотрудники ГИБДД Подольска с понедельника начали проводить профилактические мероприятия и рассказывать горожанам о важности соблюдения скоростного режима, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

Региональный проект Московской области «Безопасность дорожного движения» предусматривает подготовку и проведение в 2019-2021 годах на территории региона социальных проектов, направленных на привлечение внимания населения к основным факторам риска в дорожном движении и их профилактике. Одним из таких факторов является превышение скоростного режима.

«Так, в Подмосковье, в том числе и в Подольске, с 8 июня по 5 июля будет проведен социальный раунд «Некуда спешить», в рамках которого Госавтоинспекция напомнит всем участникам дорожного движения о неукоснительном соблюдении скоростного режима и правил дорожного движения. В рамках данного раунда полицейские проведут тематические акции на дорогах Подольска, также профилактические мероприятия будут проведены в организациях, оказывающих социально значимые услуги, в автошколах и автотранспортных предприятиях, на парковках у торгово-развлекательных центров и на автозаправочных станциях», - говорится в сообщении.

В рамках мероприятий горожанам расскажут о недопустимости нарушений правил дорожного движения, связанных с превышением установленной скорости, о важности правильного выбора скоростного режима в зависимости от окружающих условий и контроля его соблюдения.