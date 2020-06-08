РИАМО - 8 июн. Градостроительно-земельная комиссия (ГЗК) города Москвы одобрила проект планировки территории пешеходного моста через Водоотводный канал Москвы-реки, который соединит стрелку Золотого острова и Крымскую набережную, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Проект по возведению нового моста в районе Якиманка вынесут на общественные обсуждения.

«Площадь проекта составляет 0,53 гектара. На этой территории запланирован ряд мероприятий по подготовке улично-дорожной сети к строительству пешеходного моста. Его длина составит 56,6 метра, ширина – 4 метра. Пешеходная нагрузка – до 900 человек в час», - сказал председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова.

Новый мост соединит пешеходные маршруты, проходящие по Крымской и Якиманской набережным, а также повысит доступность культурной зоны на стрелке Золотого острова.

Жители Москвы смогут проголосовать и оставить свое мнение о проекте по строительству моста в онлайн-режиме.