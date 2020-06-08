РИАМО - 8 июн. На крыше почтового отделения 117042 на улице Веневской местные жители обнаружили семейство уток с маленькими утятами, сообщил РИАМО очевидец.

По словам начальника почтового отделения Марины Петриной, 6 июня жители дома заметили, что на крыше отделения связи обжились утки. У молодого семейства уже появился выводок. Опасаясь за жизнь пернатых, жители вызвали сотрудников МЧС.

«Понравилось им у нас. Сотрудники МЧС приезжали в выходные, забирали утят. А сегодня семейство опять вернулось. Спасатели уже не удивились, предположили, что им у нас просто хорошо», - сказала Петрина.

12 уточек уже довольно взрослые, они вернулись на крышу отделения без родителей.

«У них там гнездышко, видимо, и мы им нравимся, и наши жители. Их здоровьем уже интересовались наши клиенты. Мы не против такого соседства, но боимся, что птичкам подобная «квартира» все-таки небезопасна», - пояснила начальник отделения.

Сейчас уже все птицы «эвакуированы» с крыши.

Как уточнил РИАМО представитель пресс-службы департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы, спасатели поднялись с помощью пожарной автолестницы на крышу здания и спустили утят с крыши. Утят передали жителям, которые наблюдали за происходящим. Во время спасения птенцы не пострадали. Люди отнесли их к близлежащим прудам.