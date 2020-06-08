РИАМО - 8 июн. Проектировочные работы по строительству очередного производственного корпуса компании «Белла» начались в Егорьевске, компания входит в перечень системообразующих предприятий региона, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

В новом корпусе разместят производственные линии по выпуску гигиенических и медицинских изделий. Это позволит расширить ассортиментную линейку и увеличить объемы выпускаемой продукции.

«Компания развивает свое производство, появляются новые рабочие места, что важно для нашего региона. Сейчас на производстве занято более 1,2 тысячи человек. Общий объем инвестиций компании за 2003-2019 годы превысил 5,5 миллиардов рублей», — отметила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Наталья Егорова.

Предприятие в городском округе Егорьевск оснащено новейшим оборудованием для производства гигиенической и медицинской продукции. Во время пандемии компания приступила к производству медицинских масок, что позволило в первую очередь обеспечить ими сотрудников предприятия, а также — в рамках благотворительных акций — поставлять продукцию в Егорьевскую районную больницу.

Компания «Белла» производит санитарно-гигиенические изделия для детей и взрослых. Она входит в перечень системообразующих предприятий Московской области.