РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 8 июн. Глава подмосковных Люберец Владимир Ружицкий поздравил с профессиональным праздником работников социальной сферы городского округа, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«В это непростое для всех время социальные работники, как и медики, принимают основной удар на себя. Ваша помощь сейчас особенно необходима - в городском округе в ней нуждаются более 90 тысяч человек. Искренне благодарен за труд начальнику управления социальной защиты населения Люберец Ирине Мартыновой и всем работникам социальной сферы!» - сказал Ружицкий.

Он уточнил, что на данный момент в округе трудится порядка 280 соцработников.

Также Ружицкий адресовал отдельные слова благодарности волонтерам.

«В условиях самоизоляции для многих вы стали настоящей поддержкой и опорой. Это пример для многих - как в сложных условиях оставаться человеком с большой буквы. От всей души поздравляю всех причастных с праздником! Искренне желаю здоровья, семейного тепла, любви, благополучия!» - заключил глава Люберец.