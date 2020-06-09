Как самозанятым получить дополнительный налоговый вычет

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Указанная сумма в 12 130 рублей будет прибавлена к основному налоговому вычету. Обналичить ее нельзя. Из этой суммы с 1 июля 2020 года будут автоматически покрываться начисленные налоги, задолженности и пени самозанятого гражданина. Никаких особых новых принципов его использования нет, по сути это увеличение размера основного налогового вычета в 10 000 рублей, предусмотренного законом №422-ФЗ, на размер одного МРОТ, пояснил Корнеев.

Важно обратить внимание на сроки использования вычета. Сделать это нужно в 2020 году – неиспользованный остаток в 2021 году сгорит. При этом остаток основного налогового вычета, если вы его еще не использовали, сохранится. Порядок его применения останется прежним – за его счет будет уменьшаться на 1 и 2% налоговая ставка на доходы, полученные от физических и юридических лиц соответственно.

Юрист оценивает меру положительно: в условиях пандемии экономия на налогах будет весьма кстати.

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