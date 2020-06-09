Как самозанятым получить дополнительный налоговый вычет

Законодательство
Вычет предусмотрен Проектом Федерального закона № 953580-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях принятия неотложных мер, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и предотвращение последствий распространения новой коронавирусной инфекции». В ст.21 Проекта предусмотрены поправки в Федеральный закон «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» в городе федерального значения Москве, в Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан (Татарстан)» от 27.11.2018. Пока Проект еще не был подписан президентом.
Кому положен налоговый вычет
Налоговый вычет или, как его еще называют, «налоговый капитал» или «бонус» положен всем зарегистрированным самозанятым, а также тем, кто перейдет на специальный налоговый режим «Налог на профессиональную деятельность» в 2020 году. То есть, даже если вы зарегистрировались в качестве самозанятого в мае текущего года, вычет вам все равно положен.
Размер налогового вычета
Размер вычета для всех самозанятых будет равен сумме одного МРОТ – 12 130 руб. При этом неважно, каким видом деятельности вы занимаетесь и каковы ваши доходы, пояснил ведущий юрист «Европейской юридической службы» Павел Корнеев.
Как получить налоговый вычет
Чтобы получить поддержку, никаких заявлений или обращений в ФНС не потребуется. Вычет будет начислен автоматически с 1 июня 2020 года, о чем самозанятые получат уведомления в приложении «Мой налог».
Как использовать налоговый вычет
Указанная сумма в 12 130 рублей будет прибавлена к основному налоговому вычету. Обналичить ее нельзя. Из этой суммы с 1 июля 2020 года будут автоматически покрываться начисленные налоги, задолженности и пени самозанятого гражданина. Никаких особых новых принципов его использования нет, по сути это увеличение размера основного налогового вычета в 10 000 рублей, предусмотренного законом №422-ФЗ, на размер одного МРОТ, пояснил Корнеев.
Важно обратить внимание на сроки использования вычета. Сделать это нужно в 2020 году – неиспользованный остаток в 2021 году сгорит. При этом остаток основного налогового вычета, если вы его еще не использовали, сохранится. Порядок его применения останется прежним – за его счет будет уменьшаться на 1 и 2% налоговая ставка на доходы, полученные от физических и юридических лиц соответственно.
Юрист оценивает меру положительно: в условиях пандемии экономия на налогах будет весьма кстати.
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Куда жаловаться, если не начислили налоговый вычет
С жалобой на неначисление дополнительного налогового вычета ведущий юрист «Европейской юридической службы» Алексей Тарасов советует обращаться в территориальное отделение ФНС или в управление ФНС по вашему региону.
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