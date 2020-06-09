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Как самозанятым получить дополнительный налоговый вычет

Как получить бонус от государства, положенный самозанятым в связи с эпидемией коронавируса, читайте в материале РИАМО.
© РИА Новости,   Нина Зотина
1

Законодательство

© РИАМО,   Александр Манзюк
Документы

Вычет предусмотрен Проектом Федерального закона № 953580-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях принятия неотложных мер, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и предотвращение последствий распространения новой коронавирусной инфекции». В ст.21 Проекта предусмотрены поправки в Федеральный закон «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» в городе федерального значения Москве, в Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан (Татарстан)» от 27.11.2018. Пока Проект еще не был подписан президентом.

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2

Кому положен налоговый вычет

© РИАМО,   Пелагия Тихонова

Налоговый вычет или, как его еще называют, «налоговый капитал» или «бонус» положен всем зарегистрированным самозанятым, а также тем, кто перейдет на специальный налоговый режим «Налог на профессиональную деятельность» в 2020 году. То есть, даже если вы зарегистрировались в качестве самозанятого в мае текущего года, вычет вам все равно положен.

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3

Размер налогового вычета

Размер вычета для всех самозанятых будет равен сумме одного МРОТ – 12 130 руб. При этом неважно, каким видом деятельности вы занимаетесь и каковы ваши доходы, пояснил ведущий юрист «Европейской юридической службы» Павел Корнеев.

4

Как получить налоговый вычет

Чтобы получить поддержку, никаких заявлений или обращений в ФНС не потребуется. Вычет будет начислен автоматически с 1 июня 2020 года, о чем самозанятые получат уведомления в приложении «Мой налог».

5

Как использовать налоговый вычет

© pixabay

Указанная сумма в 12 130 рублей будет прибавлена к основному налоговому вычету. Обналичить ее нельзя. Из этой суммы с 1 июля 2020 года будут автоматически покрываться начисленные налоги, задолженности и пени самозанятого гражданина. Никаких особых новых принципов его использования нет, по сути это увеличение размера основного налогового вычета в 10 000 рублей, предусмотренного законом №422-ФЗ, на размер одного МРОТ, пояснил Корнеев.

Важно обратить внимание на сроки использования вычета. Сделать это нужно в 2020 году – неиспользованный остаток в 2021 году сгорит. При этом остаток основного налогового вычета, если вы его еще не использовали, сохранится. Порядок его применения останется прежним – за его счет будет уменьшаться на 1 и 2% налоговая ставка на доходы, полученные от физических и юридических лиц соответственно.

Юрист оценивает меру положительно: в условиях пандемии экономия на налогах будет весьма кстати.

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6

Куда жаловаться, если не начислили налоговый вычет

С жалобой на неначисление дополнительного налогового вычета ведущий юрист «Европейской юридической службы» Алексей Тарасов советует обращаться в территориальное отделение ФНС или в управление ФНС по вашему региону.

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