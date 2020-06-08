РИАМО - 8 июн. В текущем году «Почта России» закупила более 400 машин модели Lada Largus для работы в Московском регионе, большая часть авто будет работать на курьерской доставке посылок получателям на дом, говорится в сообщении пресс-службы макрорегиона Москва «Почты России».

Компания получила от лизинговой компании ВТБ Лизинг льготные условия на покупку LADA Largus, что позволило в короткие сроки заключить лизинговый договор и поддержать российскую автомобильную промышленность.

«Расширение автомобильного парка нам необходимо: в условиях сложной эпидемиологической обстановки растет спрос на курьерскую доставку. Мы постоянно расширяем географию почтовых маршрутов, сохраняем и даже увеличиваем штат водителей и курьеров, выводим на маршруты новые автомобили», – сказал директор макрорегиона Москва «Почты России» Дмитрий Адушев.

Новые авто будут поставлять во все регионы страны. Комплектация автомашин выполняется с учетом дополнительных требований к специализированным видам транспорта с точки зрения технического оснащения, наличия кондиционеров, внешнего облика.

В Москве и Подмосковье почтовый автопарк насчитывает свыше 1650 машин, среди которых есть как легковые, так и 20-тонные грузовики. Каждый день около 1,1 тысячи водителей садятся за руль и отправляются в путь, чтобы доставлять письма, товары народного потребления, посылки и соцвыплаты адресатам в срок.

Автотранспорт работает в круглосуточном режиме.