РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 8 июн. Жителям подмосковных Люберец напомнили правила поведения в лесу и рассказали, как надо вести себя при пропаже родственника, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

«Перед тем, как отправиться в лес, сообщите близким или друзьям, куда вы идете и как надолго. Если к назначенному времени вы не вернулись, вас обязательно начнут искать. Определите место стоянки и время возвращения. Обязательно решите, кто и в каком направлении пойдет, договоритесь, в какое время вы должны вернуться к месту стоянки. Обязательно возьмите с собой самое необходимое: компас, нож, спички, соль, заряженный мобильный телефон, небольшой продуктовый паек, легкую запасную одежду», - говорится в сообщении.

Спасатели советуют надевать в лес одежду ярких цветов, а не камуфлированную, как это делают многие.

«Дело в том, что камуфляж существенно осложняет поиски потерявшегося, а яркая одежда позволит заметить человека среди зеленых деревьев и кустов. Необходимо надеть головной убор (с мелких деревьев и кустарников могут падать клещи), длинные брюки (может быть придется пробираться сквозь кусты) и удобную обувь. Прежде, чем войти в лес, выясните, где находятся основные ориентиры: дороги, реки, ручьи, населенные пункты, для того, чтобы схематично представить себе границы местности, в которой будете находиться», - отмечается в материале.

Если потерялся родственник, необходимо сразу же вызвать спасателей. Нередко самостоятельные поиски приводят к затаптыванию следов, по которым можно было отыскать человека.