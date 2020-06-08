РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 8 июн. Жители подмосковного Красногорска с понедельника не могут оплачивать электроэнергию по предоплатной системе, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«С понедельника, 8 июня, финансово-кредитные организации горокруга Красногорск прекращают прием платежей за электроэнергию по предоплатной системе расчетов (пополнение смарт-карт)», – говорится в сообщении.

В настоящее время большая часть предоплатных счетчиков перепрограммирована специалистами нового гарантирующего поставщика электроэнергии ПАО «МОЭСК» на обычный способ расчета по факту потребления электроэнергии. Потребителям, которые еще этого сделали, следует в ближайшее время обратиться в ПАО «МОЭСК» по круглосуточному телефону: 8(800)700-40-70 и оставить заявку на перепрограммирование прибора учета.

«Для сверки взаиморасчетов и возврата денежных средств на счетчиках со смарт-картами необходимо обратиться в клиентский офис АО «КЭС», предварительная запись по телефону: 8(498)602-72-87. Подробный алгоритм заполнения документов на перерасчет – на официальном сайте энергосбытовой компании», – заключается в материале.