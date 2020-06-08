РИАМО (БАЛАШИХА) - 8 июн. Член фракции «Единая Россия», депутат Мособлдумы Тарас Ефимов провел дистанционный семинар по поправкам к Конституции РФ для педагогов гимназии №7 микрорайона Железнодорожный Балашихи, сообщил «РИАМО в Балашихе» сотрудник пресс-службы депутата.

В понедельник Ефимов разъяснил порядок общероссийского голосования и принятия нового документа, а также ответил на вопросы участников онлайн-конференции.

«Вместе с депутатами Балашихи и Реутова мы запускаем цикл онлайн-конференций по поправкам к Конституции РФ. Для этого подготовлены справочные материалы и презентация по изменениям в основной документ страны. Важно в оставшееся время до голосования еще раз напомнить нашим жителям о ключевых положениях, которые будут внесены в Конституцию», - сказал Ефимов.

Он напомнил, что общероссийское голосование будет проходить 1 июля с 8:00 до 20:00. В Балашихе сможет проголосовать любой житель России, который заранее прикрепится к избирательному участку через портал госуслуг или обратится в территориальную избирательную комиссию с заявлением.

Директор школы №7, депутат Совета депутатов Балашихи Галина Ченцова поблагодарила Ефимова за мероприятие и сообщила, что аналогичные конференции будут организованы для родителей учащихся.