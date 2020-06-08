РИАМО - 8 июн. Музей Победы в Москве обратился в Роспотребнадзор с просьбой разрешить открытие главного здания в День памяти и скорби, который отмечают 22 июня, говорится в сообщении пресс-службы культурного учреждения.

Речь идет о приеме представителей патриотических организаций.

«В преддверии Дня памяти и скорби к нам поступают многочисленные обращения общественных организаций с просьбой изыскать для них возможность посетить музей, чтобы зажечь Свечу памяти и возложить цветы в Зале памяти и скорби», — говорится в сообщении.

В этом году из-за пандемии коронавируса музей не сможет организовать акцию «Свеча памяти» в традиционном формате. Но сотрудники музея готовы выполнить все необходимые противоэпидемиологические требования и провести торжественную церемонию в условиях ограничения.

«Свеча памяти» – традиционная патриотическая акция, в ходе которой десятки тысяч москвичей и гостей столицы приходят в музей, чтобы почтить память жертв Великой Отечественной войны и отдать дань ее героям. Каждая свеча – это личная история чьей-то семьи, бережно хранящей память о погибших или воевавших на полях сражений Второй мировой войны.