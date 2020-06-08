РИАМО - 8 июн. Многие сторонники здорового образа жизни исключают хлеб из своего рациона, однако делать это совсем не обязательно, просто нужно с умом подходить к его выбору, считает врач-диетолог Ирина Лизун.

По ее словам, предпочтение лучше отдавать изделиям из цельнозерновой муки. Однако найти в магазине изделия, где цельнозерновая мука стоит на первом месте в составе, практически нереально.

«Даже там, где написано «фитнес-хлеб» или «здоровый хлеб», там везде белая мука, а она фактически пустая. В ней есть что-то, но большинство витаминов и микроэлементов из нее удалены, а крахмала много. Мое личное мнение состоит в том, что муки бояться не надо. Но выбирать все же стоит цельнозерновую», — сказала Лизун в эфире радио Sputnik.

Одним из главных факторов вреда хлеба часто называют глютен. У некоторых людей присутствует чувствительность к этим белкам, из-за чего и появился миф о вреде всех продуктов, которые его содержат.

Однако мода на безглютеновую диету скоро пройдет, уверена Лизун.

«Я думаю, что скоро пройдет мода на безглютеновые диеты. Чем шире и разнообразнее будет ваш рацион, чем больше в нем будет видов муки, вариантов выпечки и ассортиментов блюд, тем организму будут лучше», — заключила специалист.