РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 8 июн. Юных люберчан от 3 до 14 лет приглашают принять участие в III Всероссийском конкурсе рисунков по ПДД «Со светофоровой наукой по летним дорогам детства», говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

Организатором конкурса выступает благотворительный фонд поддержки детей, пострадавших в ДТП, имени Наташи Едыкиной.

«Конкурс приурочен к Международному дню светофора и направлен на профилактику ДТП с участием детей в летний период времени. Заявки на участие и творческие работы принимаются с 10 июня по 10 июля на электронную почту: konkurs@fond-edykina.ru», - говорится в сообщении.

С положением о конкурсе можно ознакомиться по ссылке.