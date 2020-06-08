РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 июн. Рабочие завершают асфальтирование автодороги по улице Орджоникидзе в микрорайоне Львовский Подольска, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Завершается асфальтирование улицы Орджоникидзе в микрорайоне Львовский. Так, в соответствии с муниципальным контрактом по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, в 2020 году подходят к завершению запланированные работы по устройству асфальтобетонного покрытия, укреплению обочин с последующим нанесением соответствующей разметки», - говорится в сообщении.

Также в ходе работ проведут монтаж искусственных дорожных неровностей и установят дорожные знаки.