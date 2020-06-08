РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 8 июн. Комиссия подмосковных Люберец рассмотрела 39 проектов инициативного бюджетирования, сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий.

В Люберцах состоялось заседание муниципальной комиссии по конкурсному отбору проектов инициативного бюджетирования. Инициативы сформированы депутатами Мособлдумы совместно с активными жителями округа и направлены на решение вопросов местного значения.

«Комиссия рассмотрела все 39 проектов люберчан, каждый из них набрал необходимое количество голосов на портале «Добродел» и получил положительное решение членов муниципальной комиссии. Теперь инициативы люберчан ждет следующий, региональный, этап», - подчеркнул Ружицкий.

Проекты были размещены на портале «Добродел», голосование за них прошло в мае. Любой желающий мог оставить свой голос за инициативу, которая, по его мнению, должна быть реализована в городском округе. Всего в голосовании приняли участие 10 618 пользователей портала.