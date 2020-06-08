РИАМО - 8 июн. В Московской области продолжается снос объектов незавершенного, самовольного строительства и аварийных зданий, в рамках этой программы в городском округе Клин в городе Высоковск по улице Ленина снесли аварийное здание бывшего хирургического отделения, говорится в сообщении пресс-службы комитета по архитектуре и градостроительству Подмосковья.

«Двухэтажное нежилое здание медицинского назначения 1935 года постройки было признано аварийным, подлежащим сносу и включено в перечень объектов для ликвидации. В мае этого года был произведен снос аварийного здания общей площадью около 1,7 тысячи квадратных метров», — сказал председатель комитета по архитектуре и градостроительству Московской области Владислав Гордиенко.

Он добавил, что планируется этот участок благоустроить и присоединить к рядом находящейся парковой зоне города Высоковск.

В Клину за 2,5 года выявили 55 объектов незавершенного строительства, из них 25 самовольных объектов. Снесли и привели в порядок 42 объекта, что составило 75% от общего числа зданий.

Работа по выявлению объектов незавершенного, самовольного строительства и аварийных зданий будет продолжена.