«С 9 июня возобновляется доступ посетителей и работников в здания, строения, сооружения (помещения в них), на территории <...> многофункционального миграционного центра города Москвы с соблюдением требований <...> на основании предписания управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве», - говорится в сообщении.