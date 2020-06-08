РИАМО - 8 июн. Многофункциональный миграционный центр откроется в Москве 9 июня, соответствующий указ подписал мэр столицы Сергей Собянин.
В Москве с 9 июня также отменяют пропускной режим, режим самоизоляции, а также графики прогулок.
Однако сроки снятия ограничительных мер в столице могут измениться. На это может повлиять эпидемиологическая ситуация.
Граждане по-прежнему обязаны соблюдать масочно-перчаточный режим в общественных местах.
Снятие ограничений в Москве: отмена пропусков и открытие кафе и парикмахерских>>
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