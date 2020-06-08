РИАМО - 8 июн. Учащиеся подмосковных школ завоевали 91 диплом на Всероссийской олимпиаде школьников по 24 общеобразовательным предметам, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Московской области.

Лучшие результаты школьники показали по иностранным языкам – 27 призеров, астрономии и физике – по 7 призеров, литературе и экономике – по 6 призеров.

«В этом году количество призеров увеличилось на 11 человек по сравнению с результатами прошлого года. Подмосковье заняло 4 место среди всех субъектов России по количеству призеров, уступив только Москве, Санкт-Петербургу и Татарстану», – подчеркнула министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

Она отметила, что больше всего призеров из Физтех-лицея имени Капицы и городских округов: Мытищи, Балашиха, Жуковский и Королев.

Призеры заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников получат по 100 тысяч рублей и возможность поступления в вузы на льготных условиях.