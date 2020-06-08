РИАМО - 8 июн. В столице упрощена процедура оформления земель для размещения сооружений и линий связи, разработан соответствующий проект постановления правительства Москвы, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики города.

Постановление о вносимых изменениях в законодательство согласовано всеми заинтересованными органами власти и подписано мэром Сергеем Собяниным.

«Документом определено, что размещение всех линий связи и сооружений связи, не являющиеся особо опасными, технически сложными объектами связи, осуществляется на основании разрешения на использование земель или земельных участков», — сказал глава департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Кроме того, внесены изменения в нормативно-правовую базу столицы в целях приведения ее в соответствие с федеральным законодательством в части отмены необходимости получения разрешения на строительство в отношении линий связи и сооружений связи, не являющихся особо опасными, технически сложными объектами связи.

«Разработанный проект документа соответствует основным направлениям деятельности в градостроительной сфере и не противоречит федеральному и столичному законодательству», — добавил Левкин.