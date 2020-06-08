РИАМО - 8 июн. Заявления на голосование по поправкам к Конституции РФ по месту нахождения подали почти 500 жителей Подмосковья, заявления можно подать через территориальную избирательную комиссию, МФЦ и портал госуслуг, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы Мособлизбиркома.

«По состоянию на 7 июня подано 484 заявления на голосование по месту нахождения. Из них — 272 в территориальные избирательные комиссии и 212 — в МФЦ», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что граждане также могут подать заявление на голосование не выходя из дома — через портал госуслуг.

Всероссийское голосование по изменениям к Конституции страны пройдет 1 июля с 08:00 до 20:00 на 3,6 тысячи участков.