РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 8 июн. Единая дежурно-диспетчерская служба подмосковных Люберец за минувшую неделю приняла более 9,3 тысячи обращений от жителей, сообщил на заседании оперативного штаба по коронавирусу директор службы Виталий Богданов.

«За минувшую неделю в ЕДДС-112 горокруга Люберцы поступило 9379 обращений, из них 701 - на горячую линию администрации и 8678 по единому номеру 112. ЕДДС продолжает работу в режиме повышенной готовности», - сказал Богданов.

По его словам, на телефон горячей линии администрации 47 обращений поступило по вопросам ЖКХ, 18 - по вопросам экологии, 12 - по содержанию дорог и тротуаров, 5 - по работе уличного освещения.

«Все обращения в установленном порядке направлены должностным лицам администрации для контроля исполнения», - заключил Богданов.